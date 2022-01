Straffer dan David tegen Goliath: de extreme contrasten tussen Union en Club Brugge

Sportief: miljoenenteam versus koopjesploeg

Nog een cijfer dat het enorme contrast in slagkracht aantoont, is het verschil in transferuitgaven dit seizoen.

Financieel: stevig bedrijf versus KMO

Nog een laatste opvallend feit dat we vaststellen in de jaarrekening is het aantal werknemers. Club Brugge heeft 137 voltijdse medewerkers in dienst, terwijl dat er bij Union maar 45 zijn.

Infrastructuur: viplounges versus charme

Wie beide clubs al een bezoekje heeft gebracht, merkt ook een duidelijk verschil in infrastructuur.

Het Jan Breydelstadion (29.042 plaatsen) mag dan al flink afgeleefd zijn, maar is toch in niks te vergelijken met het Joseph Marienstadion (9.400 plaatsen) van Union.



In het laatste is geen sprake van viplounges, businessseats of fanshops. Voor de pers is het zelfs vechten om een werkplekje in de piepkleine perszaal. Toegegeven: charmant is het allemaal wel.

Daarnaast bouwde blauw-zwart in 2019 een splinternieuw trainingscomplex van 13 miljoen euro. De A-kern van Union stoomt zich vreemd genoeg klaar op gehuurde oefenterreinen in Lier.