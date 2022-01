Nederland mist Denise Betsema en Annemarie Worst op WK veldrijden

Annemarie Worst, de nummer 2 van de voorbije twee WK's, heeft vlak voor de afreis naar Fayetteville positief getest op het coronavirus. Denise Betsema testte negatief, maar voelt zich wel koortsig.



Het forfait van het duo is een flinke streep door de rekening van de Nederlanders. Bondscoach Gerben de Knegt baalt als een stekker. "We hadden en hebben bij de elite-vrouwen meerdere ijzers in het vuur, maar ik rekende Annemarie en Denise wel tot de kanshebbers op een medaille. Het is voor ons en hen een hard gelag dat ze er niet bij kunnen zijn."



Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van Denise Betsema, geeft nog meer uitleg bij de beslissing van de rensters om niet af te reizen naar de VS, ook al testte ze negatief.



"Een beslissing uit respect voor de andere Nederlandse atleten op diezelfde vlucht", zegt ploegleider Tom De Kort. "Door het reizen en de jetlag zou er ook te weinig hersteltijd zijn om zaterdag nog volledig fit aan de start te komen van haar WK."



Denise Betsema werd vorig jaar 3e op het WK in Oostende.