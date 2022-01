Biatleet Florent Claude wordt 21e in achtervolging in Ruhpolding

Na één schietfout kwam Claude op 1'30"1 van de winnaar over de streep. In de sprint was hij op de 27e plaats geëindigd. In de WB-stand staat hij met 142 punten op de 32e plaats.



De zege in Ruhpolding ging naar de Fransman Quentin Fillon-Maillet, die donderdag ook al in de sprint de beste was. Na twee schietfouten had hij een voorsprong van 8'8" seconden op de Rus Aleksandr Loginov. Zo boekte hij zijn 5e WB-zege van het seizoen, de 11e in totaal.