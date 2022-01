Van der Haar, Brand, Vos en Worst crossen komend weekend niet

Mathieu van der Poel zien we deze winter niet meer in het veld, Wout van Aert heeft gisteren op het BK een punt gezet achter zijn crossverhaal en ook andere tenoren snoeien in hun programma richting het WK.

De Nederlandse selecties voor de Wereldbeker-cross van zondag in Flamanville werden vandaag bekendgemaakt. Bij de mannen ontbreekt Lars van der Haar, die gisteren Nederlands kampioen werd.

Ook zijn collega bij de vrouwen, Marianne Vos, slaat een weekend over. Dat is ook de beslissing geweest van wereldkampioene en leidster Lucinda Brand. Ook Annemarie Worst stuurt haar kat.

Het is niet uitgesloten dat er nog afmeldingen volgen. Bij de mannen is Eli Iserbyt al zeker van eindwinst en hij had al laten weten dat die vervroegde eindzege opties schonk in zijn programma richting het WK.