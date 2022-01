Florent Claude boekt met 9e plaats zijn beste resultaat in de Wereldbeker

Florent Claude eindigde na twee schietfouten op 1'11"3 van de Franse winnaar Quentin Fillon Maillet. Die haalde het, ook na twee schietmissers, in 36'48"3 voor de Zweed Sebastian Samuelsson en de Noor Tarjei Boe.

Fillon Maillet boekte zijn derde seizoenszege en is de nieuwe leider in de wereldbekerstand. Florent Claude staat daarin 34e.

Hij realiseerde zondag zijn beste uitslag ooit in de Wereldbeker. Dat was tot vandaag een tiende plaats in een manche in Hochfilzen in het seizoen 2018-2019.