Corona verstoort speeldag in Italië, Inter vraagt duidelijkheid: "Het is chaos"

Inter begon kort voor het middaguur wel aan zijn opwarming op het veld van Bologna, maar de Italiaanse kampioen wist toen al dat het vandaag niet zou voetballen.

De thuisploeg was door de lokale gezondheidsdienst ASL namelijk in quarantaine geplaatst door een besmettingsgolf.

Dat standpunt - een officiële uitstelling - wordt voorlopig echter niet gevolgd door de Serie A, waardoor Inter geen risico's wilde nemen en aan alle voorwaarden probeerde te voldoen om een eventuele sanctie te vermijden.

"Het is chaos", reageerde Inter-directeur Beppe Marotta. "De lokale gezondheidsdiensten beslissen onafhankelijk om wedstrijden te verbieden."

"Er is gewoon geen rechtlijnigheid. Onze minister van Volksgezondheid moet beslissen over deze situaties en de macht van de ASL moet worden beperkt, anders zullen we nog gelijkaardige gevallen meemaken."

Bologna-Inter zou vandaag niet de enige geschrapte ontmoeting worden: de lokale gezondheidsautoriteiten zouden ook een streep trekken door Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia en Fiorentina-Udinese.

Wat de gevolgen zijn, is niet duidelijk. Een precedent vorig seizoen - de afgelasting tussen Juventus en Napoli - leverde een succesvolle beroepsprocedure op van de club van Dries Mertens, waardoor de 3-0-nederlaag via de groene tafel uitgewist werd.