Elise Mertens zet nieuw jaar in met nieuwe coach: "Nood aan verandering"

Elise Mertens (WTA 21) begint in Melbourne aan haar tennisseizoen. Net als Alison Van Uytvanck (WTA 58) en Greet Minnen (WTA 80) heeft ze voor het WTA-toernooi Melbourne Summer Set 2 gekozen om zich voor te bereiden op de Australian Open (17-30 januari), het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De 26-jarige Limburgse botst in de eerste ronde op een kwalificatiespeelster. "Ik ben blij om terug in Australië te zijn", vertelde Mertens op haar eerste persconferentie. "Er begint een nieuw seizoen en ik ben altijd blij om de koude in België in te ruilen voor de zon van Melbourne."

"Bovendien heb ik hier heel goede herinneringen en hoop ik er dit jaar wat nieuwe te maken." Vorig jaar stak Mertens in Melbourne haar 6e WTA-titel op zak met de Gippsland Trophy.

Toch staat Mertens met een ander gevoel in Australië, want met Simon Goffin, de broer van David, heeft ze een nieuwe coach aan haar zijde. De samenwerking met haar vriend Robbe Ceyssens werd stopgezet.

"Na meer dan 5 jaar samen te werken met Robbe, had ik nood aan wat verandering", vertelt Mertens. "Ik wou een andere visie, andere perspectieven."

"Ik heb gekozen voor Simon Goffin en praat nu alleen nog maar Frans. Maar het was belangrijk, denk ik, om deze switch te maken. We zien wel hoe het evolueert, maar momenteel voel ik me goed."