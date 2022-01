Salernitana is op valreep voor Nieuwjaar verkocht en moet dus niet zakken uit Serie A

Voor 1 januari moest de promovendus verkocht zijn, de deal raakte rond kort voor de deadline van middernacht. Als dat niet gelukt was, moest de club uit Salerno uit de hoogste voetbalklasse in Italië zakken.



De club was immers in het bezit van Claudio Lotito, die ook co-eigenaar is van Lazio Roma. En 2 clubs in het bezig van dezelfde persoon in dezelfde afdeling is verboden volgens de reglementen van de voetbalbond (FIGC).



"Het is met heel veel emotie dat ik aankondig dat ik Salernitana 1919 heb verworven", vertelde de 43-jarige Daniele Iervolino verstaan aan La Gazzetta. "Ik zal er alles aan doen om de club in de Serie A te houden."



Dat zal wel erg lastig worden, want de nieuwkomer staat laatste met 8 punten uit 18 matchen, 8 punten minder dan de eerste veilige plaats: Spezia op 17.