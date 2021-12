Dokters houden Amy Pieters drie dagen langer in kunstmatige coma

Pieters was donderdag op pad met de Nederlandse baanploeg toen het ongeval gebeurde. Ze zou ten val gekomen zijn na een botsing binnen de ploeg. In het ziekenhuis in Alicante werd de Nederlandse geopereerd aan haar hoofd om de druk weg te nemen.

Normaal gezien zou Pieters vandaag uit haar kunstmatige coma worden gehaald, maar in overleg met Nederlandse dokters werd beslist om nog zeker drie dagen te wachten.

"De dokters benadrukken dat extra rust in dit stadium een betere kans op herstel geeft", klinkt het bij haar ploeg SD Worx. De artsen zullen de schade pas kunnen opmeten als Pieters uit haar kunstmatige coma wordt gehaald.