Alonso moet onder het mes om titanium platen uit kaakbeen te verwijderen

Alonso, een gepassioneerd fietsliefhebber, werd in februari tijdens een trainingstocht met de fiets aangereden in de buurt van zijn woonplaats Lugano, in Zwitserland. Hij brak daarbij zijn bovenkaakbeen.

Om het F1-seizoen niet in gevaar te brengen werden toen titanium platen in zijn kaakbeen gestoken, maar die mogen er nu weer uit. Volgende maand gaat Alonso onder het mes en zal hij twee weken buiten strijd zijn.

"Daarna beginnen de wintertesten. Ik moet klaar zijn, want vorig jaar hielp het fietsongeval niet in de voorbereiding", zegt de Spanjaard.

Na het afscheid van Kimi Raikkonen is de 40-jarige Alonso nu de ouderdomsdeken in de Formule 1. "In 2004-2005 was die leeftijd misschien een beperking, maar nu zijn de bolides niet veeleisend, dus fysiek is er geen probleem. Ik kan 300 rondjes rijden met deze wagens. Ik voel me sterk en kan volgend seizoen starten in Bahrein."

Zondag 20 maart 2022 staat de eerste GP van het seizoen op het programma in Bahrein. Alonso stond dit seizoen één keer op het podium: een 3e plek in Qatar.