Youth League: Genk ontmoet Chelsea, Club Brugge treft Midtjylland

Club Brugge liet zich in het Champions League-spoor vorige week nog de groepswinst afsnoepen door Paris Saint-Germain, waardoor blauw-zwart niet rechtstreeks doorstootte naar de achtste finales.



Genk schakelde in het kampioenenspoor achtereenvolgens Keulen en MTK Boedapest uit. Chelsea, dat in zijn groep tweede werd achter Juventus, won de Youth League al twee keer (2015 en 2016). Verder waren de Blues ook twee keer verliezend finalist (2018 en 2019).



De winnaars van de play-offs, die op 8 en 9 februari in één duel worden beslecht, plaatsen zich voor de achtste finales.



Club Brugge werkt zijn duel met Midtjylland in Denemarken af. Genk speelt thuis tegen Chelsea.