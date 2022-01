Pelé (81) is ontslagen uit ziekenhuis na behandeling voor darmtumor

De gezondheidstoestand van Pelé blijft zorgwekkend. Het Albert Einstein-ziekenhuis in Sao Paulo meldde in het medisch bulletin dat de gezondheidstoestand van Pelé "stabiel" was. Vandaag mocht hij al terugkeren naar huis.



Eind september had hetzelfde ziekenhuis aangegeven dat de drievoudig wereldkampioen chemotherapie zou ondergaan om de bij een routineonderzoek ontdekte tumor te behandelen.

Pelé werd op 4 september geopereerd en bracht nadien tien dagen door op een afdeling intensieve zorg, waar hij een paar dagen later kort terugkeerde vanwege ademhalingsmoeilijkheden.

Edson Arantes do Nascimento, de volledige naam van de voetballegende, heeft de afgelopen jaren veel gezondheidsproblemen gekend, vooral in 2019, toen hij in een ziekenhuis in Parijs werd opgenomen voor nierstenen en nadien werd overgebracht naar Sao Paulo.