Mike De Decker krijgt toch nog ticket voor WK darts na afzegging

De Decker stond op een zucht van het WK darts, maar sneuvelde in de finale van het kwalificatietoernooi. Maar als eerste reserve wordt hij nu toch opgetrommeld, omdat Charles Losper heeft afgezegd door visumproblemen.

De Decker stond ook vorig jaar al in het Alexandra Palace, maar verloor toen in de eerste ronde. Nu neemt hij het in zijn eerste partij op tegen de Litouwer Darius Labanauskas, in 2020 nog kwartfinalist.

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zijn vrij in de eerste ronde. Huybrechts neemt het op tegen Steve Beaton of Fallon "The Queen of the Palace" Sherrock. Van den Bergh treft de winnaar uit het duel tussen Florian Hempel en Martin Schindler.

Het WK darts begint op woensdag 15 december, de finale staat op 3 januari op het programma. Er wordt een opvolger gezocht voor de Welshman Gerwyn Price.