Xavier Reckinger stopt als bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen

Xavier Reckinger was sinds 2017 aan de slag als bondscoach bij Duitsland. Onder zijn hoede pakten de Duitse vrouwen twee keer zilver op het EK. Maar eind dit jaar scheiden de wegen van Reckinger en de Duitse hockeybond, want de twee partijen zitten niet meer op dezelfde golflengte.



"Ik heb een geweldige tijd gehad bij de Duitse nationale ploeg", reageert Reckinger. "De voorbije jaren zijn we niet alleen zeer succesvol geweest, ik heb ook vrienden voor het leven gemaakt."



"Maar de periode na de Olympische Spelen is altijd een moment van bezinning. Mijn ideeën over de weg naar de Olympische Spelen van 2024 komen niet overeen met die van de bond. Ik ben trots op de ontwikkeling van de voorbije jaren. Het team is op de goeie weg."



De Duitse hockeyfederatie bedankt Reckinger voor zijn inzet. "Het is duidelijk hoeveel het team zich onder Xavier ontwikkeld heeft. Maar in onze discussies over de toekomst verschilden we van mening over enkele essentiële zaken", klinkt het. "We zijn Xavier enorm dankbaar voor zijn werk sinds 2017."