Luca Brecel staat in de 2e ronde van UK Championship na vlotte overwinning

Luca Brecel (WS-40) nam met breaks van 63, 86 en 94 een 5-1 voorsprong. Si (WS-89) kon frame 6 winnen, maar in een spannende 7e frame potte Brecel de ultieme zwarte bal weg voor een plaats in de tweede ronde.



In de 2e ronde neemt Brecel het op tegen de Engelsman Tom Ford (WS-20), die in de eerste ronde de Welshman Andrew Paggett met 6-1 het nakijken gaf.



Overigens zijn met Shaun Murphy (WS-6) en Neil Robertson (WS-4) al 2 kleppers gesneuveld. Vooral het verlies van Robertson was opvallend. De Australiër moest met 6-2 het onderspit delven voor de 32-jarige amateur John Astley.