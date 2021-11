Hanne Desmet moet de Wereldbeker in Dordrecht laten schieten

De 25-jarige rijdster uit Mechelen was al ingedeeld voor de kwalificatiewedstrijden van donderdag op de 1.500 en 500 meter. Door haar resultaten in de eerste drie wereldbekerwedstrijden heeft Desmet zich verzekerd van een startplaats op de 1.500 meter tijdens de Olympische Winterspelen.

De aflossingsploeg van de mannen heeft nog kansen om aan de Spelen deel te nemen. In de stand om de wereldbeker moet België na "Dordrecht" bij de beste acht zitten. Het viertal (Stijn Desmet, Gerrit-Jan Goeminne, Ward Pétré en Rino Vanhoorn) is nu tiende. In de kwartfinale treft het kwartet Canada, Japan, Oekraïne en Turkije. De eerste twee plaatsen zich voor de halve eindstrijd.

"Net als vorige week krijgen we de kans rechtstreeks tegen Japan te rijden om een olympisch ticket te bemachtigen", meldt Gysel.

"Dat is mooi en ik kijk uit naar de strijd. Een week geleden konden we niet voldoende weerwerk bieden, maar het verschil is mijn inziens niet onoverbrugbaar."

De afwezigheid van Hanne Desmet betekent dat de gemengde aflossingsploeg die ook donderdag in actie komt wordt verzwakt. De plaats van Desmet zal worden ingenomen door Alexandra Danneel. De gemengde ploeg moet het opnemen tegen Rusland, Frankrijk, Kroatië en Oekraïne.

Ook de Belgische mixed is in de wereldbekerstand momenteel tiende. Twaalf ploegen mogen in Peking meedoen aan de olympische première van dit onderdeel. Maar alle rijders en rijdsters van het kwartet moeten hier aan de individuele olympische eisen voldoen en dat is nog niet het geval.