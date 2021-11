Egan Bernal keert na een jaar afwezigheid terug in de Tour in 2022

In 2019 werd de Tour een grote triomftocht voor Egan Bernal. Hij werd de eerste Zuid-Amerikaan die de Ronde van Frankrijk op zijn naam kon schrijven en leek vertrokken voor een lange periode van hegemonie.

Dat plan mislukte. In 2020 sukkelde de kopman van Ineos-Grenadiers in de aanloop naar de Tour al stevig met zijn rug en die problemen vertaalden zich in een opgave in de 17e rit. Bernal zag vanop afstand hoe Tadej Pogacar in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles Primoz Roglic aftroefde.

Dit jaar koos Bernal ervoor om een duel met Roglic en Pogacar in de Tour te vermijden. Bernal koos voor de Giro - die hij won- en de Vuelta, waar hij zesde werd op ruime afstand van Roglic.

"Het is duidelijk dat dit jaar de hele voorbereiding in het teken zal staan van de Ronde van Frankrijk", bevestigde Bernal de vraag of hij zou deelnemen aan de Tour.

"Het is tijd om terug te keren op de weg die we in 2019 gevonden hebben en waarvan we een beetje afgeweken zijn." De 24-jarige Colombiaan gaat begin december op stage in Spanje.



De Tour de France 2022 start op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen.