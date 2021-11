Valentine Dumont breekt 13 jaar oud Belgisch record op 200m vlinder kortebaan

Dumont kwam met dat record in haar reeks niet verder dan de 6e plaats. Onze 21-jarige landgenote werd eveneens 6e in de 4x100m vrij (3'36"16), 3e in de 400m vrij (4'03"52) en 5e in de 200m vrij (1'55"34).



Het record is een opsteker voor Dumont, die zich in de zomer een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio door de neus geboord zag.



Dumont heeft in klein bad ook de records op de 100, 200 en 400 meter vrij op zak.