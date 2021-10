Thomas Detry eindigt in top 25 op PGA-toernooi in Bermuda

Thomas Detry, die na een derde ronde van 70 slagen was weggezakt naar de 32e plaats, begon sterk aan zijn laatste achttien holes. Met vier birdies en een bogey op de eerste zeven holes klom hij terug in de top 20 op een winderige dag in Bermuda.

Op de tweede parcourshelft moest Detry nog twee bogeys incasseren, wat resulteerde in een ronde van één onder par. Detry is hoofdzakelijk actief op de European Tour, maar pikt af en toe een Amerikaans toernooi mee op uitnodiging.

Met zijn totaalscore van 277 slagen, zeven onder par, telde de nummer 84 op de wereldranglijst acht slagen meer dan de Australiër Lucas Herbert, die met een ultieme ronde van 69 slagen een slag beter was dan de Amerikaan Patrick Reed en de Nieuw-Zeelander Danny Lee.

Voor de 25-jarige Herbert is het zijn eerste overwinning op het Amerikaanse PGA Tour circuit, nadat hij in 2020 en 2021 succesvol was in de Dubai Desert Classic en de Irish Open, twee European Tourtoernooien.