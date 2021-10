Quartararo is zeker van de wereldtitel in MotoGP na val van concurrent Bagnaia

Thuisrijder Francesco Bagnaia reed op het circuit van Misano lange tijd aan de leiding, maar op 5 ronden van de finish maakte de Ducati-rijder een foutje. Bagnaia schoof onderuit en kon niet meer voort.



Een dure val, want dankzij de opgave van Bagnaia had Fabio Quartararo voldoende aan de 4e plaats om zijn eerste wereldtitel te pakken. Quartararo is meteen ook de eerste Fransman die zich tot wereldkampioen kan kronen in de koningsklasse van de motorsport.



De overwinning in Italië was voor zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez. In de Moto2 legde onze landgenoot Barry Baltus beslag op de 17e plaats.