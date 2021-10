Russin Melnikova kroont zich tot wereldkampioene in allroundfinale

Melnikova haalde het in de finale na vier onderdelen (sprong, brug, balk, vloer) met 56,632 punten voor de Amerikanen Leanne Wong (56,340 punten) en Kayla di Cello (54,566 punten).

Op de erelijst volgt ze de Amerikaanse legende Simone Biles op, die in 2019 in Stuttgart haar vijfde wereldtitel won. Biles was er in Japan niet bij.

Morgen komen de mannen in actie tijdens de allroundfinale. Voor het eerst tekenen twee Belgen daarin present. Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas) werd twaalfde in de kwalificaties, Noah Kuavita (Silok Deurne) stootte als 24e en laatste door.

De Belgische vrouwen reisden niet af naar Japan.