Wendy Jans kroont zich voor de 13e keer tot Europees kampioene snooker

Wendy Jans, die aan haar 20e EK-finale toe was, zette andermaal een sterke prestatie neer. Nadat ze in de voorrondes al haar wedstrijden won, versloeg ze achtereenvolgens de Poolse Pislewska met 3-0 en de Engelse Emma Parker met 4-1.



Voor een plaats in de finale was Jans, na breaks van 32, 30 en 34, met 4-1 te sterk voor de Poolse Izabela Lacka.



Jans ging in de finale tegen Hunter op haar elan voort. Nadat ze de eerste drie frames gewonnen had, met onder meer een 38 break in de eerste frame, zette de 24-jarige Hunter een 42 break neer wat goed was voor framewinst. In frame vijf lukte de zevenvoudige wereldkampioene nog een 37 break voor de overwinning.



Jans heeft ondertussen als een indrukwekkende palmares bij elkaar gesnookerd. Naast 7 wereldtitels en 13 Europese titels kroonde ze zich ook al 17 keer tot Belgische kampioene.



"Ik ben tevreden met deze overwinning", reageert Jans. "Na de coronaperiode ben ik blij dat ik de draad terug kan opnemen. Ik heb er echt niet veel voor gedaan, maar ik probeer elke week wel enkele uren te oefenen. Ik heb het nu ook druk met mijn snookerzaak. En ook al is het al mijn 13e Europese titel, het blijft altijd leuk om te winnen."