Ferran Torres komt terug van Nations League met voetbreukje en mist Club Brugge

De 21-jarige Torres was in de halve finale van de Nations League tegen gastland Italië goed voor beide Spaanse goals in de 2-1-overwinning.



In de finale tegen Frankrijk (1-2-verlies) kwam Torres niet tot scoren. In de slotfase werd de aanvaller gewisseld.

City deelde vandaag de blessure mee, maar zegde er niet bij hoelang Torres buiten strijd is. Volgens de Engelse media mist hij een 6-tal weken.



Torres kwam vorig jaar van Valencia naar Manchester. In zijn eerste seizoen was hij goed voor 13 goals en 3 assists in 36 matchen. Dit seizoen staat de teller op 3 goals en 1 assist in 7 matchen.



Manchester City trekt volgende week dinsdag naar Club Brugge op speeldag drie in de Champions League. Op 3 november is de terugmatch, maar die komt wellicht ook nog te vroeg.