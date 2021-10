Na Rabiot test nu ook België-killer Hernandez positief op corona bij Frankrijk

Rabiot liep zaterdag tegen de lamp. Er was toen even paniek in het Franse kamp, want die had donderdag in de halve finale van de Nations League tegen België 75 minuten meegedaan.



Uiteindelijk kwamen er geen extra besmettingen aan het licht. Rabiot miste de finale tegen Spanje, maar de andere Fransen kregen groen licht en wonnen zondag ook de trofee.



Milan meldde vandaag dat Hernandez positief testte bij een controle thuis. Hij zit momenteel in isolatie en stelt het goed.



Hernandez scoorde in de halve finale tegen de Rode Duivels de winnende 3-2 in de extra tijd. De 24-jarige linksachter, de broer van Bayern-verdediger Lucas Hernandez, speelde zowel in de halve finale als in de finale de volledige wedstrijd.