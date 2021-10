eFootball slaat de bal helemaal mis: van Pro Evolution Soccer naar complete ramp

Twee jaar geleden besloot Konami een pauze te nemen. Hun jaarlijkse game zou even on hold worden gezet. Tien jaar geleden was Pro Evolution Soccer (PES) de superieure voetbaltitel. Beetje bij beetje beende FIFA echter bij, en PES belandde in de schaduw van zowat dé grootste sportgame van deze generatie.



Alle ogen waren dus gericht op de release van eFootball. De game zou Konami weer op de kaart zetten als voetbalgalespecialist. In plaats daarvan is eFootball ondertussen de slechtst beoordeelde game van virtuele gamewinkel Steam: maar liefst 92% van de reviews is negatief.