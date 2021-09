Milan Menten boekt in Kroatië zijn eerste profzege

De vroege vlucht in de 3e etappe kwam op naam van 5 renners: Jon Barrenetxea, Davide De Cassan, Robert Jageler, Adam Stachowiak en Xabier Azparre. In het peloton controleerde Jumbo-Visma, voor leider Olav Kooij, meer dan 3:20 kregen de vluchters nooit.



Nadat de laatste drie koplopers waren ingerekend, spatte het peloton uit elkaar tijdens de beklimming van de Biokovo, 5,2 kilometer aan 5,3 procent, na een aanval van Sam Oomen. Hij kreeg de Noor Torstein Traeen met zich mee.



Traaen rondde vervolgens de top op zijn eentje en dook naar beneden in de afdaling. Dat leek even genoeg voor de zege, maar op drie kilometer stormde een uitgedund peloton over hem heen.



Bingoal Pauwels Sauces rook zijn kans en mende de eerste groep, waar snelle man en leider Olav Kooij geen deel meer van uitmaakte. In de sprint wist Milan Menten het ploegwerk af te ronden en snelde hij op de streep nog net voorbij Van Dijk, goed voor zijn eerste profzege. Hij is ook de nieuwe leider, met drie seconden voorsprong op Anders Skaarseth in het klassement.