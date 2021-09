Oliver Naesen wint nog eens voor eigen volk: "Hopelijk is conditie goed genoeg voor Roubaix"

Het was al de vijfde keer dat Oliver Naesen zijn naam op de erelijst zette in zijn thuiskoers. "Maar ik krijg de zege hier zeker niet cadeau. Het was zelfs een heel lastige koers, met veel wind op kop", vertelde Naesen.

"Natuurlijk is dit altijd een heel aparte wedstrijd voor mij. De sfeer hier in eigen dorp is altijd fantastisch. Ik heb me alvast geamuseerd, ook al werd ik steevast geviseerd door de concurrentie."

"Het viel wel mee in de sprint, ook al zat ik dicht bij de krampen. Echt veel langer had deze koers dus wel niet mogen duren."

"Ik vertrek vanavond naar het rennershotel in Cambrai, waar we verzamelen voor Parijs-Roubaix. Zondag wacht ons in de helleklassieker toch wel helemaal iets anders dan deze Memorial Fred De Bruyne."

"Donderdag verkennen we met de ploeg de eerste 100 kilometer. Vrijdag gaan we nog eens op pad om een pak kasseistroken te verkennen. We focussen ons dan wel meer op de finale."

"Daarna wacht ons rust en is het hopen dat de conditie goed genoeg is om te schitteren op weg naar de wielerpiste van Roubaix. Deze zege pakken we toch al mooi mee. Een kermiskoers is nooit simpel om te winnen."