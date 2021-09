Francky Dury na punt tegen Kortrijk: "Steun van het publiek weer afdwingen"

"Onze eerste helft was ronduit teleurstellend", opende Dury na afloop. "Het zat niet goed in de opbouw en we vonden onze spelers niet die het verschil kunnen maken. In de tweede helft namen we veel meer risico en vielen die doelpunten plots wel."

Zulte Waregem heeft het moeilijk dit seizoen om te winnen: "Ik begrijp dat iedereen binnen deze club graag wil winnen, maar dat moet je ook uitstralen", ging Dury verder. "Het is pas wanneer we die aansluitingstreffer maken dat iedereen erin begint te geloven. Na de gelijkmaker krijgen we dan weer een paar vrije trappen tegen en kruipen we terug. Dat mag eigenlijk niet."

Het zat volgens Dury ook niet altijd mee: "Nu krijgen we in het slot van de match een lichte strafschop, die we dit seizoen op gelijkaardige momenten ook al niet gekregen hebben. Ik zag een stuk van de match van Beerschot en dat verhaal is gelijkaardig. Het is een kwestie van door die moeilijke momenten te komen. Dat zal ons lukken, maar het kost tijd."

Na de 0-2 vielen de Zulte Waregem-fans even stil: "We hebben een uitstekend publiek, maar we zijn verwend geweest. We zaten vaak in Play-off I en speelden bijna kampioen. Er is net voor de coronapandemie ook fors geïnvesteerd en iedereen moet zich nu wat aanpassen."

"Ik begrijp dat bij verlies mensen wat terughoudender zijn en zich misschien minder laten horen. We moeten om iedereen weer mee te krijgen nog eens winnen. Je moet het als het ware winnen van het publiek. Het publiek kan je stuwen, maar dat moet je afdwingen. Je moet elke keer tonen dat je er staat."