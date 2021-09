Judoka Amber Ryheul bekroont eerste Grand Prix-finale met goud in Zagreb

Ryheul, de 28e van de wereld, zorgde begin dit jaar voor een eerste internationaal wapenfeit met winst in de European Open in Praag.



In de Kroatische hoofdstad vandaag zette ze achtereenvolgens thuisvechtster Ana Viktorija Puljiz (IJF-128) en de Italiaanse Martina Castagnola (IJF-50) opzij, allebei met ippon.



In de finale wachtte met Gneto de nummer 7 van de wereld, de 25-jarige Française pakte brons dit jaar in de Masters van Abu Dhabi. Gneto domineerde ook de eerste 3 minuten van de kamp, maar zonder score.



Ryheuls coach Mark van der Ham liet Ryheul vasthouden aan het wedstrijdplan en die begon stilaan meer in haar winstkansen te geloven. In de verlenging ging ze de stellingen van Gneto steeds meer bedreigen, met dank aan de instructies van haar coach.



Na 2'46" in de Golden Score sloeg Ryheul toe: met een doorgedreven aanval kreeg ze Gneto in een wurggreep, waarop de Française snel afklopte.