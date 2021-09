Vincenzo Nibali (36) keert terug naar vertrouwde nest van Astana

Na het afhaken van het Canadese bedrijf Premier Tech als cosponsor, werd Aleksander Vinokoroev amper twee maanden na zijn vertrek opnieuw aangesteld als sportieve teambaas. De Kazak beloofde meteen om Astana een grondige facelift te geven.

Met de terugkeer van Vincenzo Nibali lost hij alvast een deel van de verwachtingen in. De haai van Messina, die tussen 2013 en 2016 voor Astana reed, tekent een contract voor één seizoen.

Nibali won onder meer twee keer de Giro en één keer de Tour in loondienst van Astana. "Het doet dan ook heel veel deugd om terug te keren", zegt Nibali. "Het is een familie die me enorm veel heeft gegeven en me mijn grootste successen hielp bereiken."

"Ik kan nog niet zeggen wat mijn verwachtingen zijn voor volgend seizoen. Ik wil me uiteraard weer bewijzen, maar ik wil ook mijn ervaring doorgeven aan de jonge renners."

Na zijn vertrek bij Astana reed Nibali nog bij Bahrain-Merida en Trek-Segafredo. In die periode boekte hij nog één ritzege in elke grote ronde en won hij Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije.