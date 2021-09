Haas gaat ook volgend seizoen door met Schumacher en Mazepin

Na het afscheid van Romain Grosjean en Kevin Magnussen gaf Haas dit seizoen een kans aan twee rookies: Mick Schumacher en Nikita Mazepin, de nummer 1 en 3 uit de Formule 2.

Hoewel beide rijders nog geen punten konden scoren, geeft de Amerikaanse renstal zijn rijdersduo ook vertrouwen voor volgend seizoen.

"Het is al een lastig seizoen geweest, maar Mick en Nikita hebben de uitdaging wel omarmd en werken nauw samen met het team om het reilen en zeilen binnen de Formule 1 te leren kennen", verklaart teambaas Günther Steiner.

Maar Haas zal wel de brandjes moeten blussen tussen Mazepin en Schumacher. In Zandvoort stonden de twee Haas-rijders weer neus tegen neus.

In de kwalificaties had Schumacher zijn ploegmaat ingehaald net toen hij wou beginnen aan zijn snelle ronde, in de race nam Mazepin wraak door Schumacher bijna in de coulissen te duwen bij een inhaalmanoeuvre.

Zo blijft er maar één zitje meer over in de Formule 1 voor 2022. Bij Alfa Romeo is het nog de vraag wie de ploegmaat van Valtteri Bottas wordt. Antonio Giovinazzi en de Chinees Guanyu Zhou staan bovenaan de kandidatenlijst.