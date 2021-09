Titelverdediger Alaphilippe - wie anders - is kopman van Franse WK-selectie

Naast titelverdediger Julian Alaphilippe rekenen de Fransen ook op Arnaud Démare. Voor de 30-jarige Démare, in 2011 wereldkampioen bij de beloften, wordt het nog maar het 3e WK bij de elite.



Alaphilippe en Démare krijgen Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Christophe Laporte, Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas, Rémi Cavagna en Clément Russo in steun.



Alaphilippe en Madouas zijn de enige twee Fransen die er ook vorig jaar in Imola bij waren. Van de voorselectie die Madouas vorige week maakte, vielen Romain Bardet, Dorian Godon, Olivier Le Gac en Axel Zingle af.