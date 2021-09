Léopold verslaat Orée met 3-1 en komt aan de leiding in Hockey League

Tom Boon en zijn teamgenoten van Léopold waren op de afspraak in de wedstrijd tegen Orée. De spits van de Red Lions opende de score in de 23e minuut, voordat Philippe Simar aan het eind van de 1e helft gelijk maakte.



Boon was opnieuw beslissend in de tweede helft en scoorde nog twee keer. Het is de twaalfde keer dat hij kan scoren in vier wedstrijden. Door de winst springt Léopold over Orée naar de kop van het klassement. Ze staan momenteel eerste samen met Orée, maar met een beter doelsaldo (+13 tegenover +1).



Racing moest zich tevreden stellen met een 3-3 gelijkspel tegen Braxgata. Vooral verdediger Tobias Walter (Braxgata) maakte het Racing enorm moeilijk. The Rats, nog steeds ongeslagen, staan op de derde plaats met één punt achter de twee leiders.



Leuven, dat ook gelijk speelde tegen Gent (2-2), staat één punt achter (7) en heeft één punt voorsprong op Gent (6). Braxgata, met Loïck Luypaert, staat 6e met vijf punten.



Daarna volgen Beerschot, Dragons en Daring elk met vier punten. Waterloo Ducks speelde voor de derde keer dit seizoen gelijk (2-2 tegen Herakles) en staat samen met Antwerpen met drie punten voorlaatste. Herakles staat aan de onderkant van het klassement met twee punten.