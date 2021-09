POLL: wie kroont zich zondag tot wereldkampioen tijdrijden?

Het WK wielrennen in Vlaanderen trekt zich zondag op gang met een knaller: het tijdrijden bij de elite mannen. Volgt Filippo Ganna zichzelf op? Krijgen we een Belgische feestje met Remco Evenepoel of Wout van Aert? Pakt Stefan Küng na de Europese ook de wereldtitel? Of is het goud toch nog voor iemand anders? Geef hier uw mening voor zondag.