Blessures Pedri en Jordi Alba zijn nieuwe opdoffer voor lijdend Barcelona

Barcelona is bezig aan een moeilijk seizoen. Sinds de overname door coach Ronald Koeman raakt de machine niet echt onder stoom. Dat werd gisteren in de Champions League nog eens pijnlijk duidelijk: Bayern overklaste Barça en won in Camp Nou met 0-3.

Daarbovenop vallen er nu nog twee sterkhouders uit bij de Catalanen. Goudhaantje Pedri, nog altijd maar 18 jaar, speelde centraal op het middenveld de hele wedstrijd, maar klaagde na de wedstrijd over last aan zijn linkerdij. De club bevestigt nu dat het om een blessure gaat.

Ook Jordi Alba kwam dinsdag gehavend uit de strijd. De ervaren linksback werd na 74 minuten gewisseld, bij hem gaat het om een hamstringblessure in de rechterdij.

Beide spelers zijn voor een onbepaalde tijd onbeschikbaar. Een nieuwe klap voor coach Koeman, die nog volop aan zijn elftal aan het bouwen was. Volgende week maandag neemt Barça het op tegen Granada in de Spaanse competitie.