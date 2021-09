Alex Aranburu voert bescheiden Spaanse armada aan op WK in Leuven

De afgelopen jaren was Spanje steevast een van de sterkste blokken op het WK wielrennen. Dit jaar oogt de Spaanse selectie op papier wat minder indrukwekkend.

Alex Aranburu is aangeduid als kopman, zo maakte de Spaanse wielerbond woensdag bekend. De 25-jarige Aranburu werd dit voorjaar zesde in Omloop Het Nieuwsblad en zevende in Milaan-Sanremo en won een etappe in de Ronde van het Baskenland.

Hij zal op 26 september worden bijgestaan door Ivan García Cortina (Movistar), Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Imanol Erviti (Movistar), Gonzalo Serrano (Movistar), Gorka Izagirre (Astana), Roger Adria (Kern Pharma) en Antonio Jesús Soto (Euskaltel Euskadi).

Carlos Rodriguez zal ook de tijdrit rijden op 19 september tussen Knokke-Heist en Brugge.

Alejandro Valverde (Movistar) is er niet bij. De wereldkampioen van Innsbruck 2018 zal dus geen achtste keer op het WK-podium kruipen. De 41-jarige Murciaan herstelt nog van een sleutelbeenbreuk vorige maand opgelopen bij een val in de Vuelta.