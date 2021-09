Barcelona moet aanvaller Braithwaite missen na knie-operatie

De medische staf probeerde de blessure van Braithwaite aan te pakken zonder operatie, maar had geen succes. De aanvaller moet nu toch onder het mes.

Barcelona maakt niet bekend hoelang hij in de ziekenboeg zal verblijven, maar volgens Spaanse media zal hij vermoedelijk 3 tot 4 maanden buiten strijd zijn.

Braithwaite kwam dit seizoen al in drie wedstrijd in actie voor de Catalanen. Tegen Real Sociedad pakte hij uit met twee doelpunten en een assist.

In de Champions League rekent Barcelona nu op aanwinsten Memphis Depay en Luuk de Jong in de voorhoede. Barça opent morgen in het kampioenenbal tegen Bayern München.