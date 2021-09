Anna van der Breggen past voor EK wielrennen: "Ben fysiek niet op niveau"

Anna van der Breggen fietste de voorbije dagen ook mee in de Challenga by La Vuelta, maar stelde daar naar eigen zeggen vast dat ze niet in topvorm verkeert.



"Ik voelde dat ik niet de kracht had om mee te gaan wanneer er hard gekoerst werd", zegt ze. "Na de Olympische Spelen ben ik opnieuw beginnen te trainen en in de GP de Plouay haalde ik een aanvaardbaar niveau."



"Op mentaal vlak kijk ik nog steeds uit naar de rest van het wielerjaar, maar in Spanje voelde ik dat ik fysiek niet op niveau ben. Met deze vorm heb ik niets te zoeken op het EK. Dan is het beter dan iemand anders mijn plaats inneemt."



"Ik heb geen idee waarom ik momenteel mijn niveau niet haal. We zullen dat in de volgende dagen onderzoeken. Op basis daarvan zullen we mijn programma voor de rest van het jaar vastleggen", aldus Van der Breggen, die na dit seizoen stopt met koersen.