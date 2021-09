Nicola Philippaerts en Pieter Devos vallen net naast podium op EK jumping

Er kwamen slechts 2 Belgen aan de start van de individuele finale. Jos Verlooy en Olivier Philippaerts (die mee brons pakten in de teamcompetitie) lieten verstek gaan omdat ze niet meer in aanmerking kwamen voor eremetaal.

Pieter Devos was als best geplaatste Belg begonnen aan de finale, maar verzamelde daarin met de 12-jarige merrie Jade over twee rondes twaalf strafpunten en strandde met 15,16 strafpunten op de zesde plaats.



De beste Belg werd uiteindelijk Nicola Philippaerts. Met de 11-jarige merrie Katanga moest hij in de finale acht strafpunten noteren, waarmee hij zijn totaal op 13,28 bracht. Dat was goed voor de 5e plaats.



Het goud was met 6,84 punten voor de 46-jarige Duitser André Thieme en zijn 11-jarige merrie Chakaria. De Zwitser Martin Fuchs werd met Leone Jei tweede (9,31 ptn), de Zweed Peder Fredricson (9,46) met Catch Me Not derde.