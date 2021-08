Recordaantal clean sheets voor Bayern-doelman Neuer

De 35-jarige Neuer doet zo beter dan clublegende Oliver Kahn, de huidige CEO van de Beierse topclub, die 204 maal de netten schoon hield in de Bundesliga. Oliver Reck volgt als derde met 176 clean sheets.



Neuer zette zijn record neer na in totaal 441 Bundesliga-wedstrijden, die hij speelde met Bayern en voordien bij Schalke 04. "Het feit dat de verdediging constant presteerde en we een clean sheet hielden, maakt me natuurlijk erg blij", reageerde de doelman na de partij.