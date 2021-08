6 EK-gangers, onder wie Mignolet en De Bruyne, niet opgeroepen voor drieluik

Op 2 september, over exact een week dus, speelt België in de WK-voorronde tegen Estland, daarna volgen nog Tsjechië en Wit-Rusland, allemaal op korte tijd. Bondscoach Martinez koos er daarom voor om een uitgebreide selectie op te roepen.

6 spelers die erbij waren op het EK zijn er deze keer - om uiteenlopende redenen - niet bij. Thomas Vermaelen speelt in Japan en geraakt daar voor zo'n korte periode niet vanonder de quarantainemaatregelen. Nacer Chadli werd niet meer opgeroepen.

Dan zijn er nog de geblesseerden Jeremy Doku, Dries Mertens en Kevin De Bruyne. Die laatste speelde dit seizoen wel al een paar minuten tegen Tottenham, maar kende vervolgens een kleine terugval. "Hij zal ook komend weekend niet spelen", weet Martinez.

Dan is er nog het geval-Mignolet. De doelman speelt alles bij Club Brugge, maar zou volgens de bondscoach zijn blessure die hij op het EK opliep nog niet helemaal verteerd hebben. "Hij heeft nog geen break gehad sinds het EK. Het is belangrijk dat hij zijn lichaam even rust kan geven. Maar voor de interlands in oktober zal hij er wel weer bij zijn. Hetzelfde geldt trouwens voor Hendrik Van Crombrugge."

Wie wel een uitnodiging kregen, zijn Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren. Die spelen eerst nog de match bij de beloften tegen Turkije en vloeien dan over naar de A-ploeg, voor de match tegen Wit-Rusland. Van de jonge garde kregen ook Alexis Saelemaekers, Hannes Delcroix, Zinho Vanheusden, Sambi Lokonga en Dodi Lukebakio een oproeping.