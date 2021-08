Heel Europa doorkruist, nu eindelijk thuis: Martin Ødegaard, de duurste Noor ooit

Op zijn 15e was hij een van de "nieuwe Messi's", een talent dat de Europese velden zou domineren. Martin Ødegaard doorkruiste heel Europa om zijn voetbaldroom werkelijkheid te maken. Van Spanje, over Nederland tot Engeland: overal gewild, maar nergens écht thuis. Een portret van het - nog steeds maar 22-jarige - Noorse toptalent.

"Het was allemaal een beetje maf, om eerlijk te zijn..."



Maf. Dat is het verhaal van Martin Ødegaard in elk geval. In 1998 ziet een voetballerszoon voor het eerst het licht. Niet veel later koopt voetbalgekke vader Hans Erik zijn telg een eerste voetbal.

Een cadeautje dat Martin's leven voorgoed zal veranderen.

De piepjonge speler wordt snel opgemerkt door Strømsgodet, een ambitieuze subtopper in Noorwegen. Op zijn dertiende mag hij trainen met de grote jongens, een jaar later maakt hij zijn debuut voor de eerste ploeg.

Noorwegen valt als een blok voor de dribbelkont. Bondscoach Per-Mathias Hogmo is meteen overtuigd: op 15-jarige leeftijd wordt Ødegaard de jongste international ooit. Een magere brilscore tegen de Verenigde Arabische Emiraten tempert het geluk van de middenvelder geenszins.

Al snel volgt er interesse van de Europese topclubs. In de zomer van 2014 krijgt de familie Ødegaard een telefoontje van niemand minder dan Florentino Perez.

"Maf", vindt Ødegaard het nog steeds. "Maar als Real Madrid belt, kun je eigenlijk niet nee zeggen."

Ødegaard kan zijn lach niet verbergen na zijn debuut bij Noorwegen.

Van nieuwe Messi naar PR-stunt

Met het etiket "nieuwe Messi" verkast Ødegaard naar Real Madrid, waar hij een contract met een riant weekloon van 100.000 euro voor de neus krijgt geschoven.

Na even geduld oefenen, was het op 23 mei 2015 eindelijk zover. Martin Ødegaard vervangt Cristiano Ronaldo in het competitieduel tegen Getafe. En weer is hij een titel als jongste debutant rijker. Een hoogtepunt, maar daarna wordt het stil rondom het talent. Zelfs bij Castilla, het tweede van Real Madrid, valt Ødegaard naast de basiself. Is het sprookje dan toch té mooi om waar te zijn?



Hij mocht nog de beste speler van de wereld zijn, het kon me niet schelen. Zijn komst was een pure PR-stunt. Carlo Ancelotti

Neen, een sprookje was zijn verblijf in de Spaanse hoofdstad al lang niet meer. Toenmalig hoofdtrainer van de Koninklijke - Carlo Ancelotti - had geen nood aan de Noorse creatieve middenvelder. Hij liet het niet na om eens na te trappen op het transferbeleid van zijn voorzitter. "Als Florentino een Noorse voetballer koopt, moet je dat gewoon accepteren", schreef Ancelotti in zijn boek "Quiet Leadership". "De voorzitter besliste in mijn plaats dat Ødegaard drie wedstrijden met het eerste team moest spelen." "Al was hij nog de beste speler van de wereld, het kon me niet schelen. Ik had niet om hem gevraagd en zijn komst was een pure PR-stunt."

Het moment dat de wereld rondging: Ronaldo out, de 16-jarige Ødegaard in.

Europa afschuimen op zoek naar een thuis

Uitleenbeurt na uitleenbeurt volgde voor de jonge Noor.



Ødegaard trok voor 2,5 seizoenen naar Nederland, waar hij uitkwam voor Heerenveen en Vitesse. De creatieve middenvelder kon goed aarden bij onze noorderburen, maar zijn passage aan de Eredevisie was slechts een opstapje om zijn carrière te herlanceren.

Ødegaard in de truitjes van Heerenveen en Vitesse