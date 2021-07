Clubicoon Fernando Torres wordt coach van U19 van Atletico Madrid

Torres is een clubicoon. Hij sloot in 1995 op elfjarige leeftijd voor het eerst aan bij de club en vierde in 2001 zijn debuut in het eerste elftal. In 2007 trok hij naar Liverpool, gevolgd door Chelsea en Milan.

Na een terugkeer naar Atletico tussen 2015 en 2018 sloot hij zijn carrière in augustus 2019 af bij de Japanse club Sagan Tosu. In totaal verdedigde hij 351 keer de kleuren van de Madrileense club.

De oud-spits liep al een tijdje mee bij verschillende jeugdploegen van Atletico om te wennen aan de structuren binnen de club. "We staan voor een spannende uitdaging en we doen dit om onze club te dienen."