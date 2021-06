Beluister EK-Tribune #10: "Italië eruit in de volgende ronde? Dat gevaar bestaat"

Het kan verkeren. Op het WK in Rusland waren de Italianen er niet bij, maar 3 jaar later winnen ze met de vingers in de neus groep A op Euro 2020. Turkije (3-0), Zwitserland (3-0) en Wales (1-0) waren niet meer dan een opwarmertje voor de ploeg van Roberto Mancini.

"Catenaccio is verleden tijd", vertelt Filip Joos in aflevering 10 van onze EK-podcast.

"Zo is dat", beaamt de Nederlandse calciokenner Willem Haak. "Hier vergelijken ze Italië zelfs met het Oranje van 2008. Ze spelen mooi voetbal, ze blinken uit in de groepsfase en ze veroveren de harten van het Europese voetbalpubliek."

"Het is mooi, het is leuk, het is goed, maar ik zet ze toch een trap lager dan Frankrijk, Portugal of Duitsland. Want het gevaar bestaat nu dat je er tegen de eerste echte tegenstander uitvliegt."

"Oekraïne bijvoorbeeld is hartstikke gevaarlijk voor Italië", waarschuwt Haak. "Met hun countervoetbal kunnen ze zwakke plekken achterin blootleggen. Spinazzola wordt opghemeld voor zijn aanvallende kwaliteiten, maar laat verdedigend echt wel wat liggen."