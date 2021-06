Italië met perfect rapport door, ook verliezer Wales naar 1/8e finales

Italië - Wales in een notendop

Dolblije Pessina maakt de Italiaanse goal

Wales kwam ook een keertje snuffelen, al stelde de kopbal van Gunter weinig voor tegenover het overwicht van de Italianen. Enkele minuten voor de rust viel de logische treffer. Pessina verlengde een vrijschop van Verratti keurig in de verste hoek. Vlak na die 1-0 sloegen de twee alweer de handen in elkaar, maar ditmaal werd het geen doelpunt.

Pas rond de tiende minuut vlogen er een paar voorzetten voorbij het doel van Ward. Op een schot was het nog iets langer wachten. Emerson en Toloi, twee van de genaturaliseerde Brazilianen bij Italië, legden echter weinig overtuiging in hun poging. Belotti miste die overtuiging niet, maar hij mikte dan weer slecht na een steekbal van Bernardeschi.

De Squadra Azzurra had de fans op dit EK al twee keer verwend met avontuurlijk spel en een mandje vol doelpunten, maar met acht wijzigingen in de basiself en tegen een stug blok van Wales was het aanvankelijk lastig om net zo zwierig te voetballen.

Wales houdt stand na rood voor Ampadu

De tussenstand in Zwitserland-Turkije was niet meteen alarmerend voor de tweede plek van Wales, dat ook in de tweede helft niet als kippen zonder kop ten aanval trok en vooral defensief werk verrichtte. Op een verre vrije trap van Bernardeschi had Ward wel de hulp van de paal nodig.

De voorzichtige instelling van Wales werd bijna beloond toen invaller Acerbi de bal verspeelde aan Ramsey, maar de speler van Juventus treuzelde veel te lang voor de neus van een erg geduldige Donnarumma. Enkele minuten later mocht Ampadu vertrekken na een stamp op de voet van Bernardeschi. Door die rode kaart moesten de Welshmen steeds dieper terugplooien, ook al ging Italië niet meer op het gaspedaal staan.

Een voor de rest onzichtbare Bale kreeg toch nog een unieke kans, die hij onbesuisd over het doel joeg. Daarna speelden de Italianen het volwassen uit met langdurig balbezit en nog een paar schotjes van Belotti en Cristante. De Azzurri wuifden Rome uit met een vreemde wissel, want Sirigu kwam Donnarumma nog een handvol minuten vervangen tussen de palen. Het was gissen naar de reden die daarachter zat.

Italië sluit de groepsfase dus af met een perfect rapport. 9 op 9, zeven doelpunten gemaakt en geen enkel geslikt: dat zijn cijfers die voor zichzelf spreken. Ondanks de nederlaag van vanavond nestelt Wales zich op de tweede plek en haalt het dus weer de achtste finales.