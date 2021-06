Belgische voetbalfans supporteren best voor Zwitserland vanavond

We gaan er daarbij van uit dat België groepswinnaar wordt in Groep B. Daarvoor heeft het morgen nog een punt nodig tegen Finland, het zwakke broertje de groep.

De groepswinnaar van B kan niet de derde van de eigen groep treffen, en ook niet die van groep C. Wel mogelijk zijn de derdes van Groep A, D, E en F.

Vooral die laatste groep boezemt vrees in: dat is de groep des doods met Frankrijk, Portugal, Duitsland en Hongarije. Momenteel is Portugal daar 3e. Volgens de bewuste tabel (zie onder) zijn er 5 kansen op 15 combinaties (1 op 3) dat we de derde van Groep F treffen.

Maar - nu komt het - als Zwitserland vanavond wint van Turkije op de slotspeeldag in Groep A, dan is de kans groter dat de derde van groep A de 1/8e finales haalt. In dat geval is er nog maar 1 kans op 10 dat we de derde van Groep F tegenover ons krijgen op 27 juni in Sevilla. Dat is misschien toch al een beetje een geruststelling.

We hebben desgevallend 4 kansen op 10 op de 3e uit Groep E (Zweden, Slovakije, Spanje, Polen), 3 kansen op 10 op de 3e uit Groep A (Wales, Zwitserland of Turkije) en 2 kansen op de 3e uit Groep D (Tsjechië, Engeland, Kroatië, Schotland)