Zwitserland stuurt Turkije met lege handen naar huis en mag zelf nog hopen

Fase per fase

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+4' tweede helft, minuut 94. Zwitserland wint, maar neemt plaats in de wachtkamer. Zwitserland wint overtuigend met 3-1 van Turkije met onder meer twee treffers van Shaqiri. Op basis van doelsaldo eindigen de Zwitsers als derde, dus moeten zij nog enkele dagen afwachten voor ze weten of ze al dan niet doorstoten.

90+4' tweede helft, minuut 94. Sommer ligt in de weg van de 3-2. Sommer ligt in de weg van de 3-2

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Zwitserland, Kevin Mbabu erin, Silvan Widmer eruit wissel Silvan Widmer Kevin Mbabu

90+1' Drie minuten extra. En we krijgen Mbabu nog. Voor de Zwitsers lijkt het afwachten te gaan worden, want een doelpunt zit er al een tijdje niet meer in. tweede helft, minuut 91.

88' Müldür trapt echt op Sommer! Een Turkse voorzet hobbelt tussen alle Zwitserse verdedigers door tot bij Müldür. Die moet meteen besluiten met zijn mindere rechter en dat is de redding van Sommer, die de bal recht op zich krijgt. tweede helft, minuut 88.

87' tweede helft, minuut 87. Het spel is de laatste tien minuten serieus verwaterd. Voor Turkije is het tornooi afgelopen, maar de Zwitsers moeten nog steeds twee keer scoren om zich te verzekeren van de tweede plek. Anders is het nog een aantal dagen bang afwachten.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Turkije, Dorukhan Tokoz erin, Hakan Çalhanoglu eruit wissel Hakan Çalhanoglu Dorukhan Tokoz

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Zwitserland, Admir Mehmedi erin, Breel Embolo eruit wissel Breel Embolo Admir Mehmedi

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Zwitserland, Loris Benito erin, Steven Zuber eruit wissel Steven Zuber Loris Benito

85' tweede helft, minuut 85. Twee nieuwe Zwitsers. Benito en Mehmedi mogen zich nog een dikke 5 minuten tonen in de laatste groepswedstrijd. Kunnen zij de Zwitsers nog naar een doelpuntje of twee helpen? Ze hebben het in elk geval nodig.

84' tweede helft, minuut 84. Nieuwe aansluitingstreffer voor Turkije laat op zich wachten. Nieuwe aansluitingstreffer voor Turkije laat op zich wachten

82' tweede helft, minuut 82. Bij deze stand komt Zwitserland nog steeds 2 doelpunten tekort om door te stoten. Geert Heremans. Bij deze stand komt Zwitserland nog steeds 2 doelpunten tekort om door te stoten. Geert Heremans

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Turkije, Kenan Karaman erin, Cengiz Ünder eruit wissel Cengiz Ünder Kenan Karaman

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Turkije, Orkun Kökcü erin, Irfan Kahveci eruit wissel Irfan Kahveci Orkun Kökcü

79' tweede helft, minuut 79. Turkije en afstandsschoten: vanavond een vaak beproefd recept, maar daarom niet altijd geslaagd. Ünder is deze keer schutter van dienst, maar zijn schot zoeft zo'n meter over het doel van Sommer.

78' tweede helft, minuut 78. Pegel van Xhaka spat uiteen op de paal. Pegel van Xhaka spat uiteen op de paal

78' Gele kaart voor Granit Xhaka van Zwitserland tijdens tweede helft, minuut 78 Granit Xhaka Zwitserland

77' Xhaka treft de paal en krijgt geen strafschop. De vrije trap van Xhaka vliegt tegen de paal! In de herneming krijgt de Zwitserse aanvoerder een pot van Yilmaz, maar de scheidsrechter wil van geen strafschop weten! tweede helft, minuut 77.