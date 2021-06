Denayer: "Ben niet eerste speler die een fout maakt en zal niet de laatste zijn"

"Het was niet het beste matchbegin van mijn carrière", gaf Denayer onomwonden toe. "Het is wat het is. Het was een misser, een slechte pass. Ik zoek geen excuses en verstop me ook niet voor de commentaar."

"De bondscoach heeft achteraf niet echt iets gezegd tegen mij persoonlijk. Hij weet ook wel dat zoiets kan gebeuren. Ik ben niet de eerste speler die een fout maakt en ik zal ook niet de laatste zijn."

Ruben van Gucht liet Denayer een fragment horen waarin de bondscoach vertelt hoe blij hij was met de reactie van Denayer op de misser. "Dat stelt wel een beetje gerust. En je mag je hoofd ook niet laten hangen. De fout gebeurde al na 2 minuten, de match was dus nog lang niet voorbij. Je mag je vertrouwen er niet door verliezen."

"Het is "maar" voetbal. Er gebeuren veel ergere dingen. Een slechte pass zal niet plots alles veranderen." We zijn Denayer dus niet kwijt voor de rest van het toernooi? "Neen."

Tegen Finland krijgt Vermaelen zijn kans in de defensie. "Hij is een goeie speler met veel kwaliteiten en veel ervaring. Ik kan veel van hem leren want hij heeft bij grote clubs gespeeld. Op zijn leeftijd haalt hij nog een erg hoog niveau."