De Bruyne over vista: "Moeilijk uit te leggen wat er gebeurt in mijn hoofd"

"Ik heb geen last gehad na de match, alles is oké", stelde Kevin De Bruyne meteen gerust, want een mens zou haast vergeten dat hij eind mei zijn neus en oogkas brak. "Pep Guardiola heb ik nog niet gehoord. Hij zal aan het golfen zijn op vakantie."

"Al die lof is leuk, maar je moet dat relativeren"

"Maar ik maak ook slechte beslissingen. Voor mij is het belangrijkste om te weten wat ons systeem is en om te weten met wie je speelt. Iedereen heeft een ander profiel en een andere manier van spelen. Je speelt niet hetzelfde met Eden Hazard als met Raheem Sterling. Daar pas ik me aan aan. Hoe beter ik in hun hoofd kan kijken, hoe beter we spelen."

Iedereen wil in het hoofd van De Bruyne kruipen. "Nogmaals, ik probeer gewoon de juiste dingen te doen om de ploeg te helpen. Veel mensen zouden op dat moment trappen. En dat was ook mijn eerste idee, maar in een fractie van een seconde neem ik dan een andere beslissing in mijn hoofd. Als dat lukt, is het heel goed."

Het tweede geluidsfragement was de commentaar van Peter Vandenbempt bij goal nummer twee. "Qua aanvalsbeweging was dat zo goed als perfect. We hebben diepte gezocht, het samenspel was goed, er werd veel in een tijd gespeeld, ... Die bal kwam goed bij mij en ik wou trappen naar de korte hoek. Overhoeks gaat niet want dan had ik nu een heupoperatie nodig."



De Bruyne blijft er allemaal schijnbaar erg koel onder. "Ik geniet ook hoor. Maar in mijn ogen was het niet top. Dat is de aard van het beestje. We willen altijd beter en beter doen. Dat hebben we ook nodig. We moeten leren uit deze mindere momenten. Hoe je uit zulke momenten komt, dat is belangrijk. Dat gaat het verschil maken."



"Natuurlijk is de lof heel leuk om te horen, maar je moet rustig blijven en dat relativeren. Het is leuk dat ik na mijn blessure en operatie zo kan terugkomen. Dat geeft mijzelf en de ploeg een boost."