Sobrero verrast op Italiaans tijdritkampioenschap, wereldkampioen Ganna pas 4e

Sobrero, die eerder dit jaar zijn tijdritkwaliteiten al etaleerde in de Giro met een vierde plek in de slottijdrit, verbaasde vriend en vijand en reed maar liefst 25 seconden sneller dan specialist Affini, op het 45 kilometer lange parcours in Faenza.

Cattaneo vervolledigde op 41 seconden het podium. Wereldkampioen Ganna, die na de regenboogtrui ook zijn zinnen had gezet op de Italiaanse driekleur, stelde teleur en werd op bijna een minuut vierde. Sobrero (24) pakt met zijn tijdrittriomf zijn eerste zege als prof.

Voor Astana is het al de tweede nationale trui die ze vrijdag pakken. Eerder won ook Ion Izagirre al de tijdrittitel in Spanje.